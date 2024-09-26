Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1906 года A "Любек" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 25,000
- Тираж PROOF 200
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1906
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (186)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1906 года "Любек" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65570 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3840 USD. Торги состоялись 28 декабря 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PF63 CAMEO NGC
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF65 NGC
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF64 CAMEO NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
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Дата 15 ноября 2023
Сохранность PF65 CAMEO NGC
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
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Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность PROOF
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