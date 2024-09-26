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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1906 года A "Любек" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1906 года A "Любек" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1906 года A "Любек" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 25,000
  • Тираж PROOF 200

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1906
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (186)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1906 года "Любек" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65570 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3840 USD. Торги состоялись 28 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1906 A "Любек" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Германия 2 марки 1906 A "Любек" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Германия 2 марки 1906 A "Любек" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Германия 2 марки 1906 A "Любек" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1906 A "Любек" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1906 A "Любек" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 2 марки 1906 A "Любек" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1906 A "Любек" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1906 A "Любек" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Германия 2 марки 1906 A "Любек" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Германия 2 марки 1906 A "Любек" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1906 A "Любек" на аукционе Stack's - January 16, 2024
Германия 2 марки 1906 A "Любек" на аукционе Stack's - January 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Германия 2 марки 1906 A "Любек" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Германия 2 марки 1906 A "Любек" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1906 A "Любек" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1906 A "Любек" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1906 A "Любек" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1906 A "Любек" на аукционе Rapp - November 15, 2023
Продавец Rapp
Дата 15 ноября 2023
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Германия 2 марки 1906 A "Любек" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1906 A "Любек" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1906 A "Любек" на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1906 A "Любек" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1906 A "Любек" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность AU
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Где купить?
Германия 2 марки 1906 A "Любек" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону
Германия 2 марки 1906 A "Любек" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1906 "Любек" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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