2 марки 1906 года A "Любек" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1906 года "Любек" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65570 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3840 USD. Торги состоялись 28 декабря 2022.

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