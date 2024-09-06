Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1905 года A "Любек" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 25,000
- Тираж PROOF 178
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1905
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (192)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1905 года "Любек" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27365 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1293 USD. Торги состоялись 15 января 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auctiones (1)
- Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
- Aureo & Calicó (1)
- BAC (12)
- Bentes Auctions (1)
- Busso Peus (11)
- Cayón (1)
- CNG (1)
- Emporium Hamburg (17)
- Gärtner (1)
- Goldberg (1)
- Gorny & Mosch (2)
- Grün (14)
- Heritage (4)
- HERVERA (1)
- HIRSCH (6)
- Höhn (8)
- InAsta (1)
- Katz (1)
- Kroha (2)
- Künker (39)
- Möller (3)
- Monnaies d'Antan (1)
- Münz Zentrum Rheinland (2)
- Münzen & Medaillen (2)
- Münzen Gut-Lynt (2)
- NOA (1)
- Rauch (1)
- Reinhard Fischer (6)
- Rhenumis (1)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (1)
- Soler y Llach (1)
- Sonntag (1)
- Stack's (1)
- Stare Monety (1)
- Teutoburger (22)
- Via (1)
- WAG (17)
- Westfälische (1)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 11 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 10
Где продать?
Для продажи 2 марки 1905 "Любек" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск