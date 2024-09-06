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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1905 года A "Любек" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1905 года A "Любек" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1905 года A "Любек" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 25,000
  • Тираж PROOF 178

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1905
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (192)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1905 года "Любек" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27365 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1293 USD. Торги состоялись 15 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1905 A "Любек" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Германия 2 марки 1905 A "Любек" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Германия 2 марки 1905 A "Любек" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Любек" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Любек" на аукционе Rhenumis - March 21, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Любек" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Любек" на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Любек" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Любек" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Любек" на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
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Германия 2 марки 1905 A "Любек" на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Любек" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Любек" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Любек" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Любек" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Любек" на аукционе Heritage - May 11, 2023
Продавец Heritage
Дата 11 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Любек" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Германия 2 марки 1905 A "Любек" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Любек" на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 марки 1905 A "Любек" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Любек" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Любек" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1905 "Любек" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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