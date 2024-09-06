2 марки 1905 года A "Любек" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1905 года "Любек" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27365 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1293 USD. Торги состоялись 15 января 2013.

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