Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1910 года A "Любек" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1910
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (109)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1910 года "Любек" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3969 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4200 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2012.
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Сохранность (слабы)
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- Westfälische (3)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 22 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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