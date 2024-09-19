10 марок 1909 года A "Любек" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1909 года "Любек" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31844 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5280 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

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