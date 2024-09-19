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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1909 года A "Любек" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1909 года A "Любек" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1909 года A "Любек" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1909
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1909 года "Любек" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31844 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5280 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1909 A "Любек" на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
1740 $
Цена в валюте аукциона 1740 USD
Германия 10 марок 1909 A "Любек" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1997 $
Цена в валюте аукциона 1850 EUR
Германия 10 марок 1909 A "Любек" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1909 A "Любек" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1909 A "Любек" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 10 марок 1909 A "Любек" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1909 A "Любек" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1909 A "Любек" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1909 A "Любек" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1909 A "Любек" на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 10 марок 1909 A "Любек" на аукционе Wilhelm Sellschopp - May 6, 2021
Продавец Wilhelm Sellschopp
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1909 A "Любек" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 10 марок 1909 A "Любек" на аукционе ANTIUM AURUM - October 2, 2020
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 2 октября 2020
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Германия 10 марок 1909 A "Любек" на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 10 марок 1909 A "Любек" на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1909 A "Любек" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1909 A "Любек" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1909 A "Любек" на аукционе Grün - November 13, 2019
Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1909 A "Любек" на аукционе Frankfurter - November 8, 2019
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1909 A "Любек" на аукционе Stack's - August 14, 2019
Германия 10 марок 1909 A "Любек" на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Германия 10 марок 1909 A "Любек" на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1909 "Любек" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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