Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1909 года A "Любек" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1909
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1909 года "Любек" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31844 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5280 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
1740 $
Цена в валюте аукциона 1740 USD
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wilhelm Sellschopp
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец ANTIUM AURUM
Дата 2 октября 2020
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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