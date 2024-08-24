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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1905 года A "Любек" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1905 года A "Любек" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1905 года A "Любек" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,000
  • Тираж PROOF 247

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1905
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (143)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1905 года "Любек" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3898 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10000 EUR. Торги состоялись 23 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1905 A "Любек" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Германия 10 марок 1905 A "Любек" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
2098 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Германия 10 марок 1905 A "Любек" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2390 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Германия 10 марок 1905 A "Любек" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1905 A "Любек" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1905 A "Любек" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1905 A "Любек" на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1905 A "Любек" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1905 A "Любек" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1905 A "Любек" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1905 A "Любек" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1905 A "Любек" на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 10 марок 1905 A "Любек" на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
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Германия 10 марок 1905 A "Любек" на аукционе ANTIUM AURUM - October 8, 2021
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1905 A "Любек" на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1905 A "Любек" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1905 A "Любек" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1905 A "Любек" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Германия 10 марок 1905 A "Любек" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1905 A "Любек" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1905 A "Любек" на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1905 A "Любек" на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1905 A "Любек" на аукционе SINCONA - October 20, 2020
Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1905 "Любек" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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