Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1905 года A "Любек" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,000
- Тираж PROOF 247
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1905
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (143)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1905 года "Любек" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3898 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10000 EUR. Торги состоялись 23 июня 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
2098 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец ANTIUM AURUM
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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