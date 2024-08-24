10 марок 1905 года A "Любек" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1905 года "Любек" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3898 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10000 EUR. Торги состоялись 23 июня 2016.

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