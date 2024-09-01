Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1904 года A "Любек" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,000
- Тираж PROOF 130
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1904
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (179)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1904 года "Любек" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5268 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
2280 $
Цена в валюте аукциона 2280 USD
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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