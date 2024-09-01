10 марок 1904 года A "Любек" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1904 года "Любек" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5268 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2010.

Сохранность PROOF (21) UNC (22) AU (54) XF (74) VF (8) Сохранность (слабы) MS65 (2) MS64 (2) MS63 (2) MS61 (3) AU58 (2) AU50 (1) PF67 (1) ULTRA CAMEO (1) Сервис PCGS (4) NGC (8) ANACS (1)

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