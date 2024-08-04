10 марок 1901 года A "Любек" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1901 года "Любек" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6492 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

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