Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1901 года A "Любек" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,000
- Тираж PROOF 200
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1901
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (237)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1901 года "Любек" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6492 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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