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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1901 года A "Любек" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1901 года A "Любек" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1901 года A "Любек" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,000
  • Тираж PROOF 200

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1901
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (237)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1901 года "Любек" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6492 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1901 A "Любек" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1736 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Германия 10 марок 1901 A "Любек" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2356 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Германия 10 марок 1901 A "Любек" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1901 A "Любек" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1901 A "Любек" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1901 A "Любек" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1901 A "Любек" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1901 A "Любек" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1901 A "Любек" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1901 A "Любек" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 10 марок 1901 A "Любек" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1901 A "Любек" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1901 A "Любек" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1901 A "Любек" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1901 A "Любек" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1901 A "Любек" на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 10 марок 1901 A "Любек" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1901 A "Любек" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1901 A "Любек" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1901 A "Любек" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1901 A "Любек" на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1901 "Любек" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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