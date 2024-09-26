Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 марки 1913 года A "Липпе-Детмольд" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 16,67 гр
- Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,000
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 3 марки
- Год 1913
- Правитель Леопольд IV (Князь Липпе)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (583)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1913 года "Липпе-Детмольд" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2284 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 1 марта 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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