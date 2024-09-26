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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 марки 1913 года A "Липпе-Детмольд" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 3 марки 1913 года A "Липпе-Детмольд" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 3 марки 1913 года A "Липпе-Детмольд" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 16,67 гр
  • Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,000
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 3 марки
  • Год 1913
  • Правитель Леопольд IV (Князь Липпе)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (583)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1913 года "Липпе-Детмольд" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2284 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 1 марта 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 3 марки 1913 A "Липпе-Детмольд" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
445 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Германия 3 марки 1913 A "Липпе-Детмольд" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Германия 3 марки 1913 A "Липпе-Детмольд" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Липпе-Детмольд" на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Липпе-Детмольд" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Липпе-Детмольд" на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Германия 3 марки 1913 A "Липпе-Детмольд" на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Липпе-Детмольд" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Липпе-Детмольд" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Липпе-Детмольд" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 3 марки 1913 A "Липпе-Детмольд" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Липпе-Детмольд" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Липпе-Детмольд" на аукционе Stack's - May 15, 2024
Германия 3 марки 1913 A "Липпе-Детмольд" на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Липпе-Детмольд" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 3 марки 1913 A "Липпе-Детмольд" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Липпе-Детмольд" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Липпе-Детмольд" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Липпе-Детмольд" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
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Германия 3 марки 1913 A "Липпе-Детмольд" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Германия 3 марки 1913 A "Липпе-Детмольд" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Германия 3 марки 1913 A "Липпе-Детмольд" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Где купить?
Германия 3 марки 1913 A "Липпе-Детмольд" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS64 PCGS
К аукциону
Германия 3 марки 1913 A "Липпе-Детмольд" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону
Германия 3 марки 1913 A "Липпе-Детмольд" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону
Германия 3 марки 1913 A "Липпе-Детмольд" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 марки 1913 "Липпе-Детмольд" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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