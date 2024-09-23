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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1899 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1899 года J "Гамбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1899 года J "Гамбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 82,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1899
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1899 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4895 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 20 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (3)
  • WAG (1)
Германия 5 марок 1899 J "Гамбург" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
640 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Германия 5 марок 1899 J "Гамбург" на аукционе Frühwald - April 13, 2024
Продавец Frühwald
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Германия 5 марок 1899 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1899 J "Гамбург" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 5 марок 1899 J "Гамбург" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1899 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
Германия 5 марок 1899 J "Гамбург" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1899 J "Гамбург" на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1899 J "Гамбург" на аукционе Ibrahim's Collectibles - August 6, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 6 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1899 J "Гамбург" на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1899 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
Германия 5 марок 1899 J "Гамбург" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1899 J "Гамбург" на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1899 J "Гамбург" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1899 J "Гамбург" на аукционе Solidus Numismatik - May 3, 2022
Продавец Solidus Numismatik
Дата 3 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1899 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1899 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - September 3, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1899 J "Гамбург" на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1899 J "Гамбург" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1899 J "Гамбург" на аукционе HERVERA - March 1, 2019
Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1899 J "Гамбург" на аукционе Soler y Llach - February 28, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1899 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1899 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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