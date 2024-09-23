Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1899 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 82,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1899
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1899 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4895 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 20 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 6 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 3 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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