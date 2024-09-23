Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1898 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 176,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1898
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1898 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1341 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1500 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.
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Дата 30 марта 2024
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Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 17 декабря 2023
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Дата 17 сентября 2023
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Сохранность XF
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Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
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Дата 31 января 2023
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Дата 9 декабря 2022
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Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
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Дата 17 ноября 2022
Сохранность PROOF
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Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS66 PCGS
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
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