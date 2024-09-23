Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1898 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1898 года J "Гамбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1898 года J "Гамбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 176,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1898
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1898 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1341 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1500 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Busso Peus (1)
  • Cayón (1)
  • Cieszyńskie CN (1)
  • Coinhouse (3)
  • COINSNET (1)
  • COINSTORE (1)
  • Dorotheum (1)
  • Emporium Hamburg (5)
  • Frühwald (1)
  • Gärtner (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (7)
  • Heritage (2)
  • Höhn (5)
  • Katz (2)
  • Künker (8)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Niemczyk (2)
  • Nihon (1)
  • Numimarket (1)
  • Reinhard Fischer (4)
  • Sedwick (2)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (2)
  • Teutoburger (9)
  • WAG (4)
  • Wójcicki (1)
Германия 5 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
293 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Германия 5 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Frühwald - April 13, 2024
Продавец Frühwald
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Германия 5 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Coinhouse - March 30, 2024
Продавец Coinhouse
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 5 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Coinhouse - December 17, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Stephen Album - September 17, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Германия 5 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Германия 5 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Niemczyk - September 20, 2022
Германия 5 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Niemczyk - September 20, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Coinhouse - December 19, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 19 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Германия 5 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Cieszyńskie CN - October 24, 2021
Германия 5 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Cieszyńskie CN - October 24, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 марок 1898 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1898 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 5 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск