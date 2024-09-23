Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1893 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 55,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1893
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1893 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6212 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 875 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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