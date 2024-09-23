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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1893 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1893 года J "Гамбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1893 года J "Гамбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 55,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1893
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1893 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6212 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 875 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1893 J "Гамбург" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 62 EUR
Германия 5 марок 1893 J "Гамбург" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
946 $
Цена в валюте аукциона 875 EUR
Германия 5 марок 1893 J "Гамбург" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 5 марок 1893 J "Гамбург" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 марок 1893 J "Гамбург" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1893 J "Гамбург" на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1893 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1893 J "Гамбург" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1893 J "Гамбург" на аукционе Kroha - November 17, 2018
Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1893 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1893 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1893 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1893 J "Гамбург" на аукционе Heritage - April 26, 2010
Германия 5 марок 1893 J "Гамбург" на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1893 J "Гамбург" на аукционе Künker - June 23, 2009
Продавец Künker
Дата 23 июня 2009
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1893 J "Гамбург" на аукционе Stack's - April 24, 2009
Германия 5 марок 1893 J "Гамбург" на аукционе Stack's - April 24, 2009
Продавец Stack's
Дата 24 апреля 2009
Сохранность MS65 NGC
Цена
Германия 5 марок 1893 J "Гамбург" на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1893 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1893 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 15, 2007
Продавец Künker
Дата 15 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1893 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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