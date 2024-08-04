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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1908 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1908 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1908 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1908
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1908 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1284 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 110000 EUR. Торги состоялись 14 декабря 2011.

Сохранность
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  • Rio de la Plata (1)
Германия 20 марок 1908 J "Гамбург" на аукционе Rio de la Plata - December 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
500 $
Цена в валюте аукциона 500 USD
Германия 20 марок 1908 J "Гамбург" на аукционе Künker - December 14, 2011
Продавец Künker
Дата 14 декабря 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1908 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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