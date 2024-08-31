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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1913 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1913 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1913 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 40,937

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1913
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (101)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1913 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 30030 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8225 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (4)
Германия 10 марок 1913 J "Гамбург" на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
516 $
Цена в валюте аукциона 516 USD
Германия 10 марок 1913 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
544 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Германия 10 марок 1913 J "Гамбург" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1913 J "Гамбург" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1913 J "Гамбург" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1913 J "Гамбург" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1913 J "Гамбург" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1913 J "Гамбург" на аукционе Heritage - May 26, 2022
Продавец Heritage
Дата 26 мая 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1913 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1913 J "Гамбург" на аукционе Stack's - March 22, 2022
Германия 10 марок 1913 J "Гамбург" на аукционе Stack's - March 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1913 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1913 J "Гамбург" на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1913 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1913 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1913 J "Гамбург" на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1913 J "Гамбург" на аукционе Stephen Album - September 27, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1913 J "Гамбург" на аукционе Heritage - August 7, 2020
Германия 10 марок 1913 J "Гамбург" на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1913 J "Гамбург" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1913 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1913 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1913 J "Гамбург" на аукционе Stack's - January 18, 2020
Германия 10 марок 1913 J "Гамбург" на аукционе Stack's - January 18, 2020
Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1913 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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