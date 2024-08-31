Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1913 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 40,937
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1913
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (101)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1913 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 30030 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8225 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 мая 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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