Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1912 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: ARTMAXIMUM
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 47,775
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1912
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (99)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1912 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 30028 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8225 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (4)
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
700 $
Цена в валюте аукциона 700 USD
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 июля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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