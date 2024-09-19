Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1912 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1912 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1912 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: ARTMAXIMUM

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 47,775

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1912
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (99)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1912 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 30028 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8225 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ARTMAXIMUM (1)
  • Aurea (1)
  • Chaponnière & Hess-Divo (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (1)
  • Frankfurter (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (9)
  • Heritage (18)
  • Hess Divo (1)
  • HIRSCH (3)
  • Höhn (1)
  • Künker (39)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Numimarket (1)
  • Rapp (1)
  • Reinhard Fischer (2)
  • SINCONA (2)
  • Sonntag (1)
  • Stack's (2)
  • Teutoburger (6)
  • UBS (1)
  • WAG (4)
Германия 10 марок 1912 J "Гамбург" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
747 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Германия 10 марок 1912 J "Гамбург" на аукционе Stack's - February 29, 2024
Германия 10 марок 1912 J "Гамбург" на аукционе Stack's - February 29, 2024
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
700 $
Цена в валюте аукциона 700 USD
Германия 10 марок 1912 J "Гамбург" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Германия 10 марок 1912 J "Гамбург" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1912 J "Гамбург" на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1912 J "Гамбург" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1912 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1912 J "Гамбург" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1912 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1912 J "Гамбург" на аукционе Heritage - September 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1912 J "Гамбург" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1912 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1912 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1912 J "Гамбург" на аукционе Heritage - July 30, 2020
Германия 10 марок 1912 J "Гамбург" на аукционе Heritage - July 30, 2020
Продавец Heritage
Дата 30 июля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1912 J "Гамбург" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1912 J "Гамбург" на аукционе Heritage - April 27, 2020
Германия 10 марок 1912 J "Гамбург" на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1912 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1912 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1912 J "Гамбург" на аукционе Heritage - January 21, 2020
Германия 10 марок 1912 J "Гамбург" на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1912 J "Гамбург" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Германия 10 марок 1912 J "Гамбург" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1912 J "Гамбург" на аукционе Frankfurter - November 8, 2019
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1912 J "Гамбург" на аукционе ARTMAXIMUM - November 2, 2019
Продавец ARTMAXIMUM
Дата 2 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1912 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1912 года Все немецкие монеты немецкие золотые монеты немецкие монеты номиналом 10 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск