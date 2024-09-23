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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1911 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1911 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1911 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 75,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1911
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1911 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 24792 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7344 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1911 J "Гамбург" на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
468 $
Цена в валюте аукциона 468 USD
Германия 10 марок 1911 J "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
370 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Германия 10 марок 1911 J "Гамбург" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1911 J "Гамбург" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1911 J "Гамбург" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1911 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1911 J "Гамбург" на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1911 J "Гамбург" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1911 J "Гамбург" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1911 J "Гамбург" на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1911 J "Гамбург" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1911 J "Гамбург" на аукционе Heritage - December 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Германия 10 марок 1911 J "Гамбург" на аукционе Frankfurter - November 4, 2022
Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1911 J "Гамбург" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1911 J "Гамбург" на аукционе Zöttl - July 1, 2022
Продавец Zöttl
Дата 1 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1911 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1911 J "Гамбург" на аукционе Zöttl - March 19, 2022
Продавец Zöttl
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1911 J "Гамбург" на аукционе Stack's - January 20, 2022
Германия 10 марок 1911 J "Гамбург" на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1911 J "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1911 J "Гамбург" на аукционе Rhenumis - May 28, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1911 J "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1911 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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