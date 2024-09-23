Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1911 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 75,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1911
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1911 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 24792 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7344 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
370 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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