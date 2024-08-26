Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1910 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 40,598
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1910
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1910 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2311 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 640 EUR. Торги состоялись 10 мая 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (1)
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 312 USD
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
450 $
Цена в валюте аукциона 450 USD
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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