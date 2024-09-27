Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1909 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 122,245
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1909
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (101)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1909 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1204 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 10 марта 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (1)
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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