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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1909 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1909 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1909 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 122,245

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1909
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (101)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1909 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1204 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 10 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1909 J "Гамбург" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Германия 10 марок 1909 J "Гамбург" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
292 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Германия 10 марок 1909 J "Гамбург" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1909 J "Гамбург" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1909 J "Гамбург" на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1909 J "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1909 J "Гамбург" на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1909 J "Гамбург" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1909 J "Гамбург" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1909 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1909 J "Гамбург" на аукционе Heritage - February 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1909 J "Гамбург" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1909 J "Гамбург" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1909 J "Гамбург" на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1909 J "Гамбург" на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1909 J "Гамбург" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1909 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1909 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1909 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1909 J "Гамбург" на аукционе Rhenumis - November 26, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1909 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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