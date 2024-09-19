Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1908 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 31,685
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1908
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1908 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2850 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 640 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
428 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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