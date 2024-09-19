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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1908 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1908 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1908 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 31,685

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1908
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1908 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2850 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 640 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1908 J "Гамбург" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Германия 10 марок 1908 J "Гамбург" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
428 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Германия 10 марок 1908 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
490 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Германия 10 марок 1908 J "Гамбург" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1908 J "Гамбург" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1908 J "Гамбург" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1908 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1908 J "Гамбург" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Германия 10 марок 1908 J "Гамбург" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1908 J "Гамбург" на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1908 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1908 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1908 J "Гамбург" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1908 J "Гамбург" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1908 J "Гамбург" на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1908 J "Гамбург" на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1908 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1908 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1908 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 13, 2019
Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1908 J "Гамбург" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Германия 10 марок 1908 J "Гамбург" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1908 J "Гамбург" на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1908 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1908 J "Гамбург" на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1908 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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