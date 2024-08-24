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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1907 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1907 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1907 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 111,373

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1907
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (92)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1907 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5371 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5100 PLN. Торги состоялись 19 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1907 J "Гамбург" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - June 14, 2024
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 14 июня 2024
Сохранность XF
Цена
285 $
Цена в валюте аукциона 265 EUR
Германия 10 марок 1907 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
356 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Германия 10 марок 1907 J "Гамбург" на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Германия 10 марок 1907 J "Гамбург" на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1907 J "Гамбург" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1907 J "Гамбург" на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1907 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1907 J "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1907 J "Гамбург" на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1907 J "Гамбург" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1907 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1907 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1907 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1907 J "Гамбург" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1907 J "Гамбург" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1907 J "Гамбург" на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1907 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1907 J "Гамбург" на аукционе Rhenumis - November 26, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1907 J "Гамбург" на аукционе Rhenumis - March 12, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1907 J "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1907 J "Гамбург" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1907 J "Гамбург" на аукционе Niemczyk - June 21, 2020
Германия 10 марок 1907 J "Гамбург" на аукционе Niemczyk - June 21, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1907 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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