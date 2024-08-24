Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1907 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 111,373
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1907
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (92)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1907 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5371 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5100 PLN. Торги состоялись 19 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 14 июня 2024
Сохранность XF
Цена
285 $
Цена в валюте аукциона 265 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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