Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1906 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 163,347
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1906
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (110)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1906 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 28209 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1087 USD. Торги состоялись 20 января 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 28 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Heritage
Дата 23 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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