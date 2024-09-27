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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1906 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1906 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1906 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 163,347

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1906
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (110)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1906 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 28209 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1087 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1906 J "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1906 J "Гамбург" на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Германия 10 марок 1906 J "Гамбург" на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
318 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Германия 10 марок 1906 J "Гамбург" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Германия 10 марок 1906 J "Гамбург" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1906 J "Гамбург" на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1906 J "Гамбург" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1906 J "Гамбург" на аукционе Münzen & Medaillen - June 27, 2023
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1906 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1906 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1906 J "Гамбург" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Германия 10 марок 1906 J "Гамбург" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1906 J "Гамбург" на аукционе Wormser Auktionshaus - February 28, 2023
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 28 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1906 J "Гамбург" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1906 J "Гамбург" на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1906 J "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1906 J "Гамбург" на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1906 J "Гамбург" на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1906 J "Гамбург" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1906 J "Гамбург" на аукционе Heritage - June 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1906 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1906 J "Гамбург" на аукционе Gärtner - February 15, 2022
Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1906 J "Гамбург" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1906 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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