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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1902 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1902 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1902 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 40,763

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1902
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1902 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6170 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 22 июня 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1902 J "Гамбург" на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
318 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Германия 10 марок 1902 J "Гамбург" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
335 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Германия 10 марок 1902 J "Гамбург" на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1902 J "Гамбург" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1902 J "Гамбург" на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1902 J "Гамбург" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Германия 10 марок 1902 J "Гамбург" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 J "Гамбург" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1902 J "Гамбург" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1902 J "Гамбург" на аукционе Zöttl - March 19, 2022
Продавец Zöttl
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 J "Гамбург" на аукционе Rhenumis - November 26, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1902 J "Гамбург" на аукционе HIRSCH - September 25, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 J "Гамбург" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1902 J "Гамбург" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1902 J "Гамбург" на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1902 J "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1902 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 13, 2019
Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1902 J "Гамбург" на аукционе Höhn - August 25, 2019
Продавец Höhn
Дата 25 августа 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1902 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1902 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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