Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1902 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 40,763
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1902
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1902 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6170 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 22 июня 2011.
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 августа 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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