Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1901 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 81,891
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1901
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1901 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 23878 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1675 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 марок 1901 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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