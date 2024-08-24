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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1901 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1901 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1901 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 81,891

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1901
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1901 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 23878 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1675 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Германия 10 марок 1901 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
313 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Германия 10 марок 1901 J "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
348 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Германия 10 марок 1901 J "Гамбург" на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1901 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1901 J "Гамбург" на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1901 J "Гамбург" на аукционе Bruun Rasmussen - October 1, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1901 J "Гамбург" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1901 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1901 J "Гамбург" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1901 J "Гамбург" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Германия 10 марок 1901 J "Гамбург" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1901 J "Гамбург" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1901 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1901 J "Гамбург" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1901 J "Гамбург" на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1901 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1901 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1901 J "Гамбург" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1901 J "Гамбург" на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Германия 10 марок 1901 J "Гамбург" на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1901 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1901 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1901 J "Гамбург" на аукционе Reinhard Fischer - January 12, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 12 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1901 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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