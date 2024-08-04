Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1898 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 344,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1898
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (149)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1898 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 467 проданному на аукционе Numisma, S.A. - Portugal за 1000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2017.
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность XF
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Где продать?
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