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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1898 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1898 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1898 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 344,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1898
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (149)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1898 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 467 проданному на аукционе Numisma, S.A. - Portugal за 1000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Германия 10 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Германия 10 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность AG
Цена
Германия 10 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
278 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Германия 10 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Rhenumis - September 13, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Германия 10 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Heritage - April 6, 2023
Продавец Heritage
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Zöttl - January 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Zöttl - August 7, 2022
Продавец Zöttl
Дата 7 августа 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Stack's - June 2, 2022
Германия 10 марок 1898 J "Гамбург" на аукционе Stack's - June 2, 2022
Продавец Stack's
Дата 2 июня 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1898 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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