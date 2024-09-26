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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1896 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1896 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1896 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 164,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1896
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1896 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 20650 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1293 USD. Торги состоялись 6 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1896 J "Гамбург" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
482 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Германия 10 марок 1896 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
287 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Германия 10 марок 1896 J "Гамбург" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1896 J "Гамбург" на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1896 J "Гамбург" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1896 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1896 J "Гамбург" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Германия 10 марок 1896 J "Гамбург" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1896 J "Гамбург" на аукционе Heritage - November 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1896 J "Гамбург" на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1896 J "Гамбург" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1896 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1896 J "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1896 J "Гамбург" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1896 J "Гамбург" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1896 J "Гамбург" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1896 J "Гамбург" на аукционе Gärtner - June 25, 2022
Продавец Gärtner
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1896 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1896 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1896 J "Гамбург" на аукционе Rhenumis - November 26, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1896 J "Гамбург" на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1896 J "Гамбург" на аукционе Varesi - March 22, 2021
Продавец Varesi
Дата 22 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1896 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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