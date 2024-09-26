Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1896 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 164,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1896
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1896 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 20650 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1293 USD. Торги состоялись 6 января 2013.
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Сохранность (слабы)
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Сохранность XF
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