Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1893 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leu Numismatik
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 246,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1893
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1893 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 27192 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4888 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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