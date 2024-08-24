Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1888 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 163,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1888
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1888 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7384 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 960 EUR. Торги состоялись 27 июня 2011.
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
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Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
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Дата 23 мая 2022
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Дата 26 ноября 2021
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Дата 6 мая 2021
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
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