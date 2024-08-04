Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1877 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 221,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1877
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1877 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5022 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 20 марта 2024.
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Сохранность (слабы)
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- Wilhelm Sellschopp (1)
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wilhelm Sellschopp
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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