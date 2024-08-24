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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1876 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1876 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1876 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,321

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1876
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1876 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7256 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4800 EUR. Торги состоялись 20 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1876 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
489 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Германия 10 марок 1876 J "Гамбург" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
507 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Германия 10 марок 1876 J "Гамбург" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1876 J "Гамбург" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1876 J "Гамбург" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Германия 10 марок 1876 J "Гамбург" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1876 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1876 J "Гамбург" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1876 J "Гамбург" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1876 J "Гамбург" на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1876 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1876 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1876 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1876 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - February 28, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1876 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - February 28, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1876 J "Гамбург" на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1876 J "Гамбург" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1876 J "Гамбург" на аукционе BAC - July 21, 2021
Продавец BAC
Дата 21 июля 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1876 J "Гамбург" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Германия 10 марок 1876 J "Гамбург" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1876 J "Гамбург" на аукционе Dorotheum - May 28, 2021
Продавец Dorotheum
Дата 28 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1876 J "Гамбург" на аукционе Rhenumis - May 28, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1876 J "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1876 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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