Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1876 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,321
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1876
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1876 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7256 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4800 EUR. Торги состоялись 20 марта 2020.
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Dorotheum
Дата 28 мая 2021
Сохранность VF
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Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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