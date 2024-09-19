Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1875 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 608,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1875
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (192)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1875 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе Auktionshaus Rapp за 3200 CHF. Торги состоялись 25 ноября 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 апреля 2024
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
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Дата 2 ноября 2023
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
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Сохранность XF
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Дата 25 мая 2023
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Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность F
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