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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1873 года B "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1873 года B "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1873 года B "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 25,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1873
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (189)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1873 года "Гамбург" со знаком B. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 30023 проданному на аукционе Heritage Auctions за 22325 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1873 B "Гамбург" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2570 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Германия 10 марок 1873 B "Гамбург" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2356 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Германия 10 марок 1873 B "Гамбург" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1873 B "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1873 B "Гамбург" на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1873 B "Гамбург" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1873 B "Гамбург" на аукционе Heritage - March 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Германия 10 марок 1873 B "Гамбург" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1873 B "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1873 B "Гамбург" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1873 B "Гамбург" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1873 B "Гамбург" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
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Германия 10 марок 1873 B "Гамбург" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
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Германия 10 марок 1873 B "Гамбург" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1873 B "Гамбург" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1873 B "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1873 B "Гамбург" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1873 B "Гамбург" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1873 B "Гамбург" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1873 B "Гамбург" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1873 B "Гамбург" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1873 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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