Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1873 года B "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 25,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1873
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (189)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1873 года "Гамбург" со знаком B. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 30023 проданному на аукционе Heritage Auctions за 22325 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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