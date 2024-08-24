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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1914 года D "Бавария". Гурт гладкий (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Гурт гладкий

Аверс монеты - 5 марок 1914 года D "Бавария" Гурт гладкий - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1914 года D "Бавария" Гурт гладкий - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1914
  • Правитель Людвиг III (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1914 года "Бавария" со знаком D. Гурт гладкий. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 31135 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7200 USD. Торги состоялись 8 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1914 D "Бавария" на аукционе Heritage - January 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
7200 $
Цена в валюте аукциона 7200 USD
Германия 5 марок 1914 D "Бавария" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
4767 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Германия 5 марок 1914 D "Бавария" на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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