Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1914 года D "Бавария". Гурт гладкий (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Гурт гладкий
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1914
- Правитель Людвиг III (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1914 года "Бавария" со знаком D. Гурт гладкий. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 31135 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7200 USD. Торги состоялись 8 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
7200 $
Цена в валюте аукциона 7200 USD
Где продать?
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