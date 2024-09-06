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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Пробные 5 марок 1914 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - Пробные 5 марок 1914 года D "Бавария" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - Пробные 5 марок 1914 года D "Бавария" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 23,37 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1914
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 5 марок 1914 года "Бавария" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6314 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (2)
Германия 5 марок 1914 D "Бавария" (Пробные) на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
6966 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Германия 5 марок 1914 D "Бавария" (Пробные) на аукционе Auction World - July 17, 2017
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
4441 $
Цена в валюте аукциона 500000 JPY
Германия 5 марок 1914 D "Бавария" (Пробные) на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 марок 1914 D "Бавария" (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1914 D "Бавария" (Пробные) на аукционе Frühwald - November 29, 2014
Продавец Frühwald
Дата 29 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1914 D "Бавария" (Пробные) на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1914 D "Бавария" (Пробные) на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1914 D "Бавария" (Пробные) на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Германия 5 марок 1914 D "Бавария" (Пробные) на аукционе Stack's - January 8, 2012
Германия 5 марок 1914 D "Бавария" (Пробные) на аукционе Stack's - January 8, 2012
Продавец Stack's
Дата 8 января 2012
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Германия 5 марок 1914 D "Бавария" (Пробные) на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1914 "Бавария" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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