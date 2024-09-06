Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Пробные 5 марок 1914 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 5 марок 1914 года "Бавария" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6314 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
6966 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
4441 $
Цена в валюте аукциона 500000 JPY
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?
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