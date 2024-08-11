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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1902 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1902 года D "Бавария" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1902 года D "Бавария" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 506,049

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1902
  • Правитель Отто I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (129)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1902 года "Бавария" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 90 проданному на аукционе Holmasto за 1700 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1902 D "Бавария" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Германия 5 марок 1902 D "Бавария" на аукционе Heritage - June 13, 2024
Продавец Heritage
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1902 D "Бавария" на аукционе Karamitsos - June 9, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1902 D "Бавария" на аукционе VL Nummus - May 18, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 18 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1902 D "Бавария" на аукционе AURORA - March 14, 2024
Продавец AURORA
Дата 14 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1902 D "Бавария" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1902 D "Бавария" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 5 марок 1902 D "Бавария" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1902 D "Бавария" на аукционе Coinhouse - December 17, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1902 D "Бавария" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Германия 5 марок 1902 D "Бавария" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1902 D "Бавария" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Германия 5 марок 1902 D "Бавария" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1902 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1902 D "Бавария" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1902 D "Бавария" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Германия 5 марок 1902 D "Бавария" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1902 D "Бавария" на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1902 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1902 D "Бавария" на аукционе Ibrahim's Collectibles - August 6, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 6 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1902 D "Бавария" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1902 D "Бавария" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1902 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1902 D "Бавария" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Германия 5 марок 1902 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1902 "Бавария" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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