Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1902 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 506,049
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1902
- Правитель Отто I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (129)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1902 года "Бавария" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 90 проданному на аукционе Holmasto за 1700 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Ars Time (1)
- AURORA (1)
- BAC (3)
- Cayón (1)
- Coinhouse (1)
- Coins of History (1)
- COINSNET (1)
- COINSTORE (2)
- Dutch Numismatic (1)
- Emporium Hamburg (7)
- Gärtner (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (15)
- Heritage (4)
- HERVERA (3)
- HIRSCH (1)
- Höhn (2)
- ibercoin (2)
- Ibrahim's Collectibles (2)
- Karamitsos (2)
- Katz (6)
- Künker (10)
- Möller (1)
- Münzen & Medaillen (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Numisa (4)
- Numismatica Ferrarese (3)
- Pesek Auctions (2)
- Rauch (2)
- Reinhard Fischer (7)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (1)
- Soler y Llach (1)
- Stack's (1)
- Tauler & Fau (1)
- Teutoburger (14)
- UBS (1)
- VL Nummus (1)
- WAG (8)
- WCN (2)
- Westfälische (2)
- Wu-eL (1)
- Zöttl (2)
- Александр (3)
- Денга1700 (1)
Продавец Heritage
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Karamitsos
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец VL Nummus
Дата 18 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 14 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 6 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 7
Где купить?
Где продать?
Для продажи 5 марок 1902 "Бавария" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск