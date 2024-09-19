Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1901 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 295,371
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1901
- Правитель Отто I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (92)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1901 года "Бавария" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1238 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1750 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 6 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец CMA Auctions
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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