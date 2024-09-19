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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1901 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1901 года D "Бавария" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1901 года D "Бавария" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 295,371

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1901
  • Правитель Отто I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (92)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1901 года "Бавария" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1238 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1750 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1901 D "Бавария" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1901 D "Бавария" на аукционе Hermes Auctions - June 24, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Германия 5 марок 1901 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Германия 5 марок 1901 D "Бавария" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1901 D "Бавария" на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Германия 5 марок 1901 D "Бавария" на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1901 D "Бавария" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 5 марок 1901 D "Бавария" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1901 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1901 D "Бавария" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Германия 5 марок 1901 D "Бавария" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1901 D "Бавария" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1901 D "Бавария" на аукционе Ibrahim's Collectibles - August 6, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 6 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1901 D "Бавария" на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1901 D "Бавария" на аукционе CMA Auctions - February 26, 2023
Продавец CMA Auctions
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1901 D "Бавария" на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1901 D "Бавария" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1901 D "Бавария" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Германия 5 марок 1901 D "Бавария" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1901 D "Бавария" на аукционе Александр - October 19, 2022
Германия 5 марок 1901 D "Бавария" на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF35
Цена
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Германия 5 марок 1901 D "Бавария" на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1901 D "Бавария" на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1901 D "Бавария" на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1901 D "Бавария" на аукционе Александр - September 21, 2022
Германия 5 марок 1901 D "Бавария" на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS62
Цена
Германия 5 марок 1901 D "Бавария" на аукционе Zöttl - September 11, 2022
Продавец Zöttl
Дата 11 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1901 "Бавария" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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