Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1900 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 295,211
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1900
- Правитель Отто I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1900 года "Бавария" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 384 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 410 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.
Сохранность
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Zöttl
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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