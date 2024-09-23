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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1900 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1900 года D "Бавария" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1900 года D "Бавария" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 295,211

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1900
  • Правитель Отто I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1900 года "Бавария" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 384 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 410 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • COINSNET (2)
  • COINSTORE (2)
  • Grün (4)
  • ibercoin (1)
  • Karamitsos (1)
  • Katz (8)
  • Kroha (1)
  • Künker (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Niemczyk (1)
  • Russiancoin (2)
  • Tauler & Fau (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (2)
  • WCN (2)
  • Wójcicki (1)
  • Zöttl (2)
  • Александр (1)
Германия 5 марок 1900 D "Бавария" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 5 марок 1900 D "Бавария" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Германия 5 марок 1900 D "Бавария" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Германия 5 марок 1900 D "Бавария" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 5 марок 1900 D "Бавария" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Германия 5 марок 1900 D "Бавария" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1900 D "Бавария" на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1900 D "Бавария" на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1900 D "Бавария" на аукционе Zöttl - October 30, 2022
Продавец Zöttl
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1900 D "Бавария" на аукционе Karamitsos - October 23, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1900 D "Бавария" на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1900 D "Бавария" на аукционе Zöttl - July 1, 2022
Продавец Zöttl
Дата 1 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1900 D "Бавария" на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1900 D "Бавария" на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1900 D "Бавария" на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1900 D "Бавария" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1900 D "Бавария" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Германия 5 марок 1900 D "Бавария" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1900 D "Бавария" на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1900 D "Бавария" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1900 D "Бавария" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1900 D "Бавария" на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1900 D "Бавария" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Германия 5 марок 1900 D "Бавария" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1900 "Бавария" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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