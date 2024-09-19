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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1899 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1899 года D "Бавария" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1899 года D "Бавария" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 140,640

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1899
  • Правитель Отто I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1899 года "Бавария" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1942 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 14 марта 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1899 D "Бавария" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Германия 5 марок 1899 D "Бавария" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 5 марок 1899 D "Бавария" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Германия 5 марок 1899 D "Бавария" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Германия 5 марок 1899 D "Бавария" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1899 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1899 D "Бавария" на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Германия 5 марок 1899 D "Бавария" на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1899 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1899 D "Бавария" на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1899 D "Бавария" на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1899 D "Бавария" на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1899 D "Бавария" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1899 D "Бавария" на аукционе CoinsNB - March 19, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1899 D "Бавария" на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
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Германия 5 марок 1899 D "Бавария" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1899 D "Бавария" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1899 D "Бавария" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1899 D "Бавария" на аукционе Roma Numismatics - February 25, 2021
Продавец Roma Numismatics
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1899 D "Бавария" на аукционе Heritage - July 2, 2020
Германия 5 марок 1899 D "Бавария" на аукционе Heritage - July 2, 2020
Продавец Heritage
Дата 2 июля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1899 D "Бавария" на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Германия 5 марок 1899 D "Бавария" на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1899 D "Бавария" на аукционе Russiancoin - October 17, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где купить?
Германия 5 марок 1899 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1899 "Бавария" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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