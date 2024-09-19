Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1899 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 140,640
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1899
- Правитель Отто I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1899 года "Бавария" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1942 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 14 марта 2006.
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 июля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF
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