Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1896 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1896 года D "Бавария" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1896 года D "Бавария" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 28,120

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1896
  • Правитель Отто I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (102)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1896 года "Бавария" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 105 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 12500 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (3)
  • Chaponnière (1)
  • COINSNET (1)
  • Emporium Hamburg (6)
  • Gärtner (1)
  • GGN (1)
  • Goldberg (2)
  • Gorny & Mosch (6)
  • Grün (7)
  • HIRSCH (4)
  • Höhn (5)
  • Katz (1)
  • Künker (13)
  • MARCINIAK (1)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (8)
  • Sonntag (2)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (22)
  • WAG (13)
Германия 5 марок 1896 D "Бавария" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Германия 5 марок 1896 D "Бавария" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Германия 5 марок 1896 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1896 D "Бавария" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 5 марок 1896 D "Бавария" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1896 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1896 D "Бавария" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1896 D "Бавария" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1896 D "Бавария" на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1896 D "Бавария" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1896 D "Бавария" на аукционе Stack's - May 18, 2023
Германия 5 марок 1896 D "Бавария" на аукционе Stack's - May 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 мая 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1896 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1896 D "Бавария" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1896 D "Бавария" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1896 D "Бавария" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1896 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1896 D "Бавария" на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1896 D "Бавария" на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1896 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1896 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1896 D "Бавария" на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1896 D "Бавария" на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Германия 5 марок 1896 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону
Германия 5 марок 1896 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1896 "Бавария" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1896 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 5 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск