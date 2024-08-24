Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1896 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 28,120
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1896
- Правитель Отто I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (102)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1896 года "Бавария" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 105 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 12500 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2016.
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
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Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 18 мая 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
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Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
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Дата 27 мая 2022
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Дата 9 декабря 2021
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
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