3 марки 1911 года "Бавария". 90 лет со дня рождения. Пробные (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1911 года "Бавария". 90 лет со дня рождения. Пробные. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4377 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.

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