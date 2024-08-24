Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 марки 1911 года "Бавария". 90 лет со дня рождения. Пробные (Германия, Германская Империя)

Разновидность: 90 лет со дня рождения. Пробные

Аверс монеты - 3 марки 1911 года "Бавария" 90 лет со дня рождения Пробные - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 3 марки 1911 года "Бавария" 90 лет со дня рождения Пробные - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 16,67 гр
  • Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 3 марки
  • Год 1911
  • Правитель Луитпольд Баварский (Принц-регент Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1911 года "Бавария". 90 лет со дня рождения. Пробные. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4377 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Frankfurter (1)
  • Grün (2)
  • Hess Divo (1)
  • Künker (6)
Германия 3 марки 1911 "Бавария" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
10172 $
Цена в валюте аукциона 9500 EUR
Германия 3 марки 1911 "Бавария" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность PF64 NGC
Цена
6419 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Германия 3 марки 1911 "Бавария" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 3 марки 1911 "Бавария" на аукционе Frankfurter - November 8, 2019
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 3 марки 1911 "Бавария" на аукционе Hess Divo - May 29, 2018
Продавец Hess Divo
Дата 29 мая 2018
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 3 марки 1911 "Бавария" на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 3 марки 1911 "Бавария" на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 3 марки 1911 "Бавария" на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 3 марки 1911 "Бавария" на аукционе Künker - June 23, 2009
Продавец Künker
Дата 23 июня 2009
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 3 марки 1911 "Бавария" на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 марки 1911 "Бавария" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1911 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 3 марки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск