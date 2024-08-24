Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 марки 1911 года "Бавария". 90 лет со дня рождения. Пробные (Германия, Германская Империя)
Разновидность: 90 лет со дня рождения. Пробные
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 16,67 гр
- Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 3 марки
- Год 1911
- Правитель Луитпольд Баварский (Принц-регент Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1911 года "Бавария". 90 лет со дня рождения. Пробные. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4377 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность PF64 NGC
Цена
6419 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 29 мая 2018
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 июня 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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