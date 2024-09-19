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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Пробные 20 марок 1914 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - Пробные 20 марок 1914 года D "Бавария" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - Пробные 20 марок 1914 года D "Бавария" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1914
  • Правитель Людвиг III (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 20 марок 1914 года "Бавария" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4378 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 24000 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1914 D "Бавария" (Пробные) на аукционе Schulman - June 28, 2024
Продавец Schulman
Дата 28 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
428 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Германия 20 марок 1914 D "Бавария" (Пробные) на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
11948 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Германия 20 марок 1914 D "Бавария" (Пробные) на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1914 D "Бавария" (Пробные) на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1914 D "Бавария" (Пробные) на аукционе NOONANS - June 15, 2022
Продавец NOONANS
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1914 D "Бавария" (Пробные) на аукционе NOONANS - June 15, 2022
Продавец NOONANS
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1914 D "Бавария" (Пробные) на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1914 D "Бавария" (Пробные) на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность UNC PL
Цена
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Германия 20 марок 1914 D "Бавария" (Пробные) на аукционе Frankfurter - November 8, 2019
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1914 D "Бавария" (Пробные) на аукционе Frankfurter - November 8, 2019
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1914 D "Бавария" (Пробные) на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1914 D "Бавария" (Пробные) на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1914 D "Бавария" (Пробные) на аукционе Münzenonline - October 19, 2018
Продавец Münzenonline
Дата 19 октября 2018
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1914 D "Бавария" (Пробные) на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
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Германия 20 марок 1914 D "Бавария" (Пробные) на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1914 D "Бавария" (Пробные) на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1914 D "Бавария" (Пробные) на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1914 D "Бавария" (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 6, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1914 D "Бавария" (Пробные) на аукционе Künker - October 12, 2012
Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1914 D "Бавария" (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1914 D "Бавария" (Пробные) на аукционе Künker - December 14, 2011
Продавец Künker
Дата 14 декабря 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1914 "Бавария" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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