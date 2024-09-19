Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Пробные 20 марок 1914 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1914
- Правитель Людвиг III (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 20 марок 1914 года "Бавария" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4378 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 24000 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 19 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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