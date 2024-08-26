Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1913 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 310,778
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1913
- Правитель Отто I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1913 года "Бавария" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1441 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 30000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2020.
Сохранность
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Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
1290 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 1 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rapp
Дата 25 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 декабря 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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