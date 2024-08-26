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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1913 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1913 года D "Бавария" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1913 года D "Бавария" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 310,778

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1913
  • Правитель Отто I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1913 года "Бавария" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1441 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 30000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2020.

Сохранность
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  • Rapp (1)
  • SINCONA (5)
  • UBS (2)
Германия 20 марок 1913 D "Бавария" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
1290 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Германия 20 марок 1913 D "Бавария" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
35010 $
Цена в валюте аукциона 30000 EUR
Германия 20 марок 1913 D "Бавария" на аукционе Katz - November 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 20 марок 1913 D "Бавария" на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1913 D "Бавария" на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1913 D "Бавария" на аукционе Katz - April 1, 2018
Продавец Katz
Дата 1 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 20 марок 1913 D "Бавария" на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1913 D "Бавария" на аукционе SINCONA - May 17, 2017
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1913 D "Бавария" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1913 D "Бавария" на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1913 D "Бавария" на аукционе SINCONA - October 15, 2015
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1913 D "Бавария" на аукционе SINCONA - October 15, 2015
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1913 D "Бавария" на аукционе Rapp - November 25, 2014
Продавец Rapp
Дата 25 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1913 D "Бавария" на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1913 D "Бавария" на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1913 D "Бавария" на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1913 D "Бавария" на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1913 D "Бавария" на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1913 D "Бавария" на аукционе Künker - October 12, 2012
Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1913 D "Бавария" на аукционе Künker - December 14, 2011
Продавец Künker
Дата 14 декабря 2011
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1913 D "Бавария" на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1913 "Бавария" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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