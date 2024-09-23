Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1875 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1875 года D "Бавария" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1875 года D "Бавария" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1875
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1875 года "Бавария" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 416 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 6750 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (4)
  • Dorotheum (2)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Felzmann (1)
  • Frankfurter (1)
  • Goldberg (1)
  • Gorny & Mosch (3)
  • Grün (11)
  • Heritage (4)
  • Hess Divo (2)
  • HIRSCH (7)
  • Höhn (1)
  • Künker (45)
  • Leu (2)
  • Rapp (1)
  • Reinhard Fischer (3)
  • SINCONA (8)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (8)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (1)
  • WAG (5)
  • Westfälische (2)
Германия 20 марок 1875 D "Бавария" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1402 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Германия 20 марок 1875 D "Бавария" на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1828 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Германия 20 марок 1875 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1875 D "Бавария" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1875 D "Бавария" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1875 D "Бавария" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1875 D "Бавария" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1875 D "Бавария" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1875 D "Бавария" на аукционе Heritage - April 20, 2023
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1875 D "Бавария" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1875 D "Бавария" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1875 D "Бавария" на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1875 D "Бавария" на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1875 D "Бавария" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1875 D "Бавария" на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1875 D "Бавария" на аукционе Künker - July 21, 2021
Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1875 D "Бавария" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1875 D "Бавария" на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1875 D "Бавария" на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1875 D "Бавария" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1875 D "Бавария" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 марок 1875 "Бавария" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1875 года Все немецкие монеты немецкие золотые монеты немецкие монеты номиналом 20 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск