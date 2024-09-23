Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1875 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1875
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1875 года "Бавария" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 416 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 6750 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (2)
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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