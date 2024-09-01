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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1901-1913 года "Бавария". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 2 марки 1901-1913 года "Бавария" Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1901-1913 года "Бавария" Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1901-1913
  • Правитель Отто I (Король Баварии)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1901-1913 года "Бавария". Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3519 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2016.

Сохранность
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Германия 2 марки 1901-1913 "Бавария" на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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