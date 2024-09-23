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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1876 года D "Бавария". Медь. Пробные (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Медь. Пробные

Аверс монеты - 2 марки 1876 года D "Бавария" Медь Пробные - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1876 года D "Бавария" Медь Пробные - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь (0,900)
  • Вес 9,14 - 9,68 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1876
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1876 года "Бавария" со знаком D. Медь. Пробные. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5304 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2700 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1876 D "Бавария" на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
3324 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Германия 2 марки 1876 D "Бавария" на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
3339 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Германия 2 марки 1876 D "Бавария" на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 2 марки 1876 D "Бавария" на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 2 марки 1876 D "Бавария" на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1876 "Бавария" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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