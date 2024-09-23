Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1876 года D "Бавария". Медь. Пробные (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Медь. Пробные
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь (0,900)
- Вес 9,14 - 9,68 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1876
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1876 года "Бавария" со знаком D. Медь. Пробные. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5304 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2700 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
3324 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность XF
Цена
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