Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1906 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,054,500
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1906
- Правитель Отто I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1906 года "Бавария" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 494 проданному на аукционе COINSTORE за 320 EUR. Торги состоялись 10 декабря 2023.
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- Zöttl (7)
Продавец Zöttl
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 5 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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