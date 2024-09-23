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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1906 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1906 года D "Бавария" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1906 года D "Бавария" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,054,500

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1906
  • Правитель Отто I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1906 года "Бавария" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 494 проданному на аукционе COINSTORE за 320 EUR. Торги состоялись 10 декабря 2023.

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  • Teutoburger (6)
  • WAG (4)
  • Westfälische (1)
  • Zöttl (7)
Германия 2 марки 1906 D "Бавария" на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Германия 2 марки 1906 D "Бавария" на аукционе Zöttl - April 7, 2024
Продавец Zöttl
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 23 EUR
Германия 2 марки 1906 D "Бавария" на аукционе Zöttl - January 14, 2024
Продавец Zöttl
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1906 D "Бавария" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Германия 2 марки 1906 D "Бавария" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1906 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1906 D "Бавария" на аукционе Zöttl - October 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1906 D "Бавария" на аукционе Zöttl - July 1, 2023
Продавец Zöttl
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1906 D "Бавария" на аукционе Coinhouse - June 25, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1906 D "Бавария" на аукционе Zöttl - May 19, 2023
Продавец Zöttl
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1906 D "Бавария" на аукционе Macho & Chlapovič - April 27, 2023
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1906 D "Бавария" на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1906 D "Бавария" на аукционе Zöttl - January 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1906 D "Бавария" на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1906 D "Бавария" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1906 D "Бавария" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Германия 2 марки 1906 D "Бавария" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1906 D "Бавария" на аукционе Pesek Auctions - September 5, 2022
Германия 2 марки 1906 D "Бавария" на аукционе Pesek Auctions - September 5, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 5 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1906 D "Бавария" на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 4, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1906 D "Бавария" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1906 D "Бавария" на аукционе Niemczyk - December 14, 2020
Германия 2 марки 1906 D "Бавария" на аукционе Niemczyk - December 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1906 D "Бавария" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1906 D "Бавария" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1906 "Бавария" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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