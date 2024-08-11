Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1905 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,406,100
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1905
- Правитель Отто I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (95)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1905 года "Бавария" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3515 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1750 EUR. Торги состоялись 16 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Zöttl
Дата 25 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Zöttl
Дата 25 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность XF
Цена
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