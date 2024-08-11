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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1905 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1905 года D "Бавария" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1905 года D "Бавария" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,406,100

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1905
  • Правитель Отто I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (95)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1905 года "Бавария" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3515 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1750 EUR. Торги состоялись 16 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1905 D "Бавария" на аукционе Zöttl - May 26, 2024
Продавец Zöttl
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Германия 2 марки 1905 D "Бавария" на аукционе Zöttl - April 7, 2024
Продавец Zöttl
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1905 D "Бавария" на аукционе Zöttl - February 25, 2024
Продавец Zöttl
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 2 марки 1905 D "Бавария" на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1905 D "Бавария" на аукционе Zöttl - January 14, 2024
Продавец Zöttl
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1905 D "Бавария" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Германия 2 марки 1905 D "Бавария" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1905 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 марки 1905 D "Бавария" на аукционе Zöttl - October 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1905 D "Бавария" на аукционе Zöttl - September 10, 2023
Продавец Zöttl
Дата 10 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1905 D "Бавария" на аукционе Zöttl - July 1, 2023
Продавец Zöttl
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1905 D "Бавария" на аукционе HIRSCH - June 11, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 11 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1905 D "Бавария" на аукционе Zöttl - May 19, 2023
Продавец Zöttl
Дата 19 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1905 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1905 D "Бавария" на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1905 D "Бавария" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Германия 2 марки 1905 D "Бавария" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1905 D "Бавария" на аукционе Zöttl - February 25, 2023
Продавец Zöttl
Дата 25 февраля 2023
Сохранность VF
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Германия 2 марки 1905 D "Бавария" на аукционе Zöttl - February 25, 2023
Продавец Zöttl
Дата 25 февраля 2023
Сохранность XF
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Германия 2 марки 1905 D "Бавария" на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1905 D "Бавария" на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1905 D "Бавария" на аукционе Zöttl - January 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность XF
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Германия 2 марки 1905 D "Бавария" на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Где купить?
Германия 2 марки 1905 D "Бавария" на аукционе Zöttl - August 4, 2024
Продавец Zöttl
Дата 4 августа 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1905 "Бавария" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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