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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1901 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1901 года D "Бавария" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1901 года D "Бавария" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 829,064

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1901
  • Правитель Отто I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1901 года "Бавария" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2912 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 525 EUR. Торги состоялись 22 июля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1901 D "Бавария" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Германия 2 марки 1901 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Германия 2 марки 1901 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - January 2, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1901 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - July 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 июля 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1901 D "Бавария" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1901 D "Бавария" на аукционе Stare Monety - June 19, 2020
Германия 2 марки 1901 D "Бавария" на аукционе Stare Monety - June 19, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1901 D "Бавария" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1901 D "Бавария" на аукционе Dorotheum - November 13, 2019
Продавец Dorotheum
Дата 13 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1901 D "Бавария" на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1901 D "Бавария" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1901 D "Бавария" на аукционе Tauler & Fau - July 16, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1901 D "Бавария" на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1901 D "Бавария" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1901 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1901 D "Бавария" на аукционе Stack's - August 20, 2018
Германия 2 марки 1901 D "Бавария" на аукционе Stack's - August 20, 2018
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1901 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1901 D "Бавария" на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1901 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1901 D "Бавария" на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1901 D "Бавария" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1901 D "Бавария" на аукционе Katz - May 29, 2016
Продавец Katz
Дата 29 мая 2016
Сохранность PF66 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 2 марки 1901 "Бавария" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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