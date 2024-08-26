Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1901 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 829,064
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1901
- Правитель Отто I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1901 года "Бавария" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2912 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 525 EUR. Торги состоялись 22 июля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Dorotheum (1)
- Emporium Hamburg (2)
- Frühwald (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (5)
- Höhn (1)
- Katz (3)
- Kroha (1)
- Künker (4)
- Münzen & Medaillen (1)
- SINCONA (1)
- Stack's (1)
- Stare Monety (1)
- Tauler & Fau (1)
- Teutoburger (6)
- WAG (3)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Dorotheum
Дата 13 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 июля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность PF66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 2 марки 1901 "Бавария" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск