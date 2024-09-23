Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1900 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 722,482
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1900
- Правитель Отто I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1900 года "Бавария" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе MDC Monaco за 2100 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 декабря 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 10 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец BAC
Дата 18 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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