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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1900 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1900 года D "Бавария" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1900 года D "Бавария" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 722,482

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1900
  • Правитель Отто I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1900 года "Бавария" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе MDC Monaco за 2100 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (4)
Германия 2 марки 1900 D "Бавария" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Германия 2 марки 1900 D "Бавария" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 2 марки 1900 D "Бавария" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1900 D "Бавария" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 2 марки 1900 D "Бавария" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1900 D "Бавария" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1900 D "Бавария" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1900 D "Бавария" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1900 D "Бавария" на аукционе Heritage - December 2, 2021
Продавец Heritage
Дата 2 декабря 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1900 D "Бавария" на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1900 D "Бавария" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1900 D "Бавария" на аукционе Chaponnière - October 18, 2020
Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1900 D "Бавария" на аукционе Numismatica Ferrarese - September 10, 2020
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 10 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1900 D "Бавария" на аукционе Grün - November 13, 2019
Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1900 D "Бавария" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1900 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1900 D "Бавария" на аукционе Russiancoin - April 11, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 марки 1900 D "Бавария" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1900 D "Бавария" на аукционе BAC - October 18, 2018
Продавец BAC
Дата 18 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1900 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1900 D "Бавария" на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1900 D "Бавария" на аукционе BAC - February 27, 2018
Продавец BAC
Дата 27 февраля 2018
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 марки 1900 "Бавария" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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