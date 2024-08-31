Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1899 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 753,396
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1899
- Правитель Отто I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1899 года "Бавария" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 97064 проданному на аукционе Heritage Auctions за 550 USD. Торги состоялись 29 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
539 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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