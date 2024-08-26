Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1898 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 201,476
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1898
- Правитель Отто I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1898 года "Бавария" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 88 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1300 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2016.
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Дата 24 сентября 2023
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Дата 15 сентября 2023
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Дата 22 января 2022
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Дата 26 марта 2021
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Дата 12 июля 2020
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Дата 20 марта 2020
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Дата 8 сентября 2018
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