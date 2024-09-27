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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1896 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1896 года D "Бавария" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1896 года D "Бавария" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 492,131

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1896
  • Правитель Отто I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1896 года "Бавария" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1612 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 360 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1896 D "Бавария" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
201 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Германия 2 марки 1896 D "Бавария" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Германия 2 марки 1896 D "Бавария" на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1896 D "Бавария" на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1896 D "Бавария" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Германия 2 марки 1896 D "Бавария" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1896 D "Бавария" на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1896 D "Бавария" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1896 D "Бавария" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1896 D "Бавария" на аукционе Numismatica Ranieri - April 16, 2023
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1896 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1896 D "Бавария" на аукционе Coins of History - January 15, 2023
Продавец Coins of History
Дата 15 января 2023
Сохранность UNC
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Германия 2 марки 1896 D "Бавария" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1896 D "Бавария" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
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Германия 2 марки 1896 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1896 D "Бавария" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1896 D "Бавария" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1896 D "Бавария" на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Германия 2 марки 1896 D "Бавария" на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1896 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1896 D "Бавария" на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1896 D "Бавария" на аукционе Möller - June 8, 2021
Продавец Möller
Дата 8 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1896 "Бавария" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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