Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1896 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 492,131
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1896
- Правитель Отто I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1896 года "Бавария" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1612 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 360 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Bereska (1)
- Coins of History (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (14)
- HIRSCH (1)
- Höhn (2)
- InAsta (1)
- Katz (1)
- Künker (17)
- Möller (2)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Münzen Gut-Lynt (3)
- Numismatica Ranieri (1)
- Rauch (1)
- Reinhard Fischer (4)
- Rio de la Plata (1)
- Rzeszowski DA (1)
- Sonntag (1)
- Teutoburger (8)
- WAG (11)
- WCN (1)
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins of History
Дата 15 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 2 марки 1896 "Бавария" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск